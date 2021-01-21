رسميا بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمواجهة الأهلي

أرسل مسئولو نادى بيراميدز خطابًا رسميًا للجنة الحكام باتحاد الكرة من أجل الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مواجهة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء 26 يناير الجارى.

وكشف مصدر مسئول ببيراميدز إن الإدارة ترغب في الاستعانة بحكام أجانب من أجل إدارة لقاء الأهلي، لتحقيق العدالة عن طريق الأجانب، لافتًا إلى إنه يثق في نزاهة الحكام المصريين لكن الأجانب لن يقعوا تحت ضغط الجماهير.

من ناحية أخرى أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة سموحة في الدوري الممتاز، ضمن الجولة التاسعة للمسابقة، على استاد الإسكندرية الرياضي في الثانية والنصف ظهر الجمعة.

‎وجاءت قائمة بيراميدز المختارة على النحو التالي:

‎حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

‎خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

‎خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة -محمود صابر - إبراهيم عادل

‎خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس