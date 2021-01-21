تلبية لمطالب المواطنين.. محافظ الجيزة يعلن بدء التشغيل التجريبي لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحي بالعياط

أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إشارة البدء التجريبي لمحطة الرفع والمعالجة الرئيسية لمياه الصرف الصحي بالعياط، استجابة لمطالب المواطنين.









والمحطة تعمل بطاقة تصل إلى 30 ألف م٣ يوميا وستساهم في حل مشكلة الصرف الصحى بمدينة العياط، وسوف يعقبها وصول خدمة الصرف الصحي إلي عدد كبير من القري بمركز العياط خلال الشهور القادمة.

وحرص المحافظ علي تفقد مراحل العمل المختلفة داخل المحطة بداية من إستقبال مياه الصرف حتي مرحلة الترسيب، مشدداً على الشركة المنفذة والجهات المعنية بالتعاون معا نحو سرعة الإنتهاء من التشغيل الفعلي في أسرع وقت.







وطلب محافظ الجيزة من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ لشئون المراكز والمدن بالمتابعة الدائمة حتي الإنتهاء من تقديم كافة خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين بقري ومركز العياط، مشددا على أهمية وقيمة مشروع الصرف الصحي للمواطن.