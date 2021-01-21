كلية طب الفم والأسنان جامعة المستقبل.. مؤسسة أكاديمية وصحية شاملة

- الكلية تحظى بسمعة رفيعة وتقدم خدمات طبية ووقائية وعلاجية للجمهور بالمجان

تطور غير مسبوق تشهده كلية طب الفم والأسنان جامعة المستقبل، والتى تعد واحدة من الكليات الرائدة فى تعليم طب الأسنان، وتعزيز البحث العلمى، ورعاية المرضى، حيث تتبع الكلية أعلى معايير التعليم من خلال تنفيذ منهج ديناميكى بجانب التركيز على التدريب السريرى، وتسعى دائما لتحقيق التميز على أعلى مستوى ووفق أدق المعايير لتقديم خدمة متميزة لطلابها وللمجتمع، وهو ما جعلها تحظى بسمعة وطنية ودولية رفيعة، إذ يأتى فى مقدمة أولوياتها إعداد أطباء أسنان أكفاء وملتزمين بتقديم رعاية جيدة للمرضى، وبما يتوافق مع الاحتياجات والأهداف الوطنية، بدعم ورعاية الدكتور خالد عزازى رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل.

وقال الدكتور هشام قطامش عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة المستقبل، إن الجامعة وفرت كل التقنيات المتطورة فى طب الأسنان وأحدث المعدات المتاحة من الناحية التكنولوجية، لتقديم أفضل خدمة لطلابها تعليما وتدريبا، موضحا أن الكلية تقدم برنامجا متميزا يقوم على البحث العلمى والممارسة معا، ما يعزز من التعلم والاكتشاف بين التخصصات، والقدرة على توظيف البحوث المبتكرة لتطوير صحة الفم والأسنان فى المجتمع العربى والعالمى، لافتا الى أن الكلية تضم نخبة من الأطباء والباحثين المتميزين فى مجال طب الأسنان.

وأكد قطامش، أن كلية طب الفم والأسنان تعد مؤسسة أكاديمية وصحية متميزة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وتجمع ما بين الدراسة والتعليم والبحث العلمى ورعاية المرضى في وقت واحد، لافتا الى أنها مجهزة تجهيزًا عاليًا بتقنيات طب الأسنان الحديثة لمواجهة التحديات، وأوضح أن هناك خدمات وقائية وتعليمية وعلاجية تقدم للجمهور عن طريق مستشفى الأسنان بجامعة المستقبل.

وأشار عميد كلية طب الفم والأسنان، إلى أن جامعة المستقبل تحرص على تفعيل دور المسئولية المجتمعية من خلال تسخير كلياتها فى خدمة المجتمع والوطن، موضحا أن مستشفى الأسنان جامعة المستقبل توفر رعاية مجانية لغير القادرين، ويخضع بشكل يومى ما بين 400 لـ450 حالة أسنان للعلاج مجانًا بمستشفى طب الأسنان، مشيرا الى أن المستشفى تقدم أيضا برنامجا تثقيفيا للمرضى فى مجال صحة الفم منها "الامتناع عن التدخين والوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة وسرطان الفم".

وتضم كلية طب الفم والأسنان جامعة المستقبل 7 أقسام، هى قسم بيولوجيا الفم وأمراض الفم، وقسم التركيبات السنية، وقسم طب الأسنان التحفظى، وقسم جراحة الفم والوجه والفكين، وقسم تقويم الأسنان وطب الأسنان، وقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص وأشعة الفم، وقسم العلوم العامة التكميلية، هذا بجانب برامج البكالوريوس والدراسات العليا في كلية طب الأسنان والتى تهدف الى تعزيز معايير الجودة فى مجالات خدمات طب الأسنان.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين الاستاذ الدكتور هشام قطامش، عميدا لكلية طب الفم والأسنان جامعة المستقبل، مؤخراً، وهو يتمتع بتاريخ أكاديمى وطبى مشرف، وسبق وشغل منصب عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة.