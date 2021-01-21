فى بيروت.. منظمة المرأة العربية تعقد مؤتمرها العام الثامن الشهر المقبل

تعقد منظمة المرأة العربية الشهر القادم مؤتمرها العام الثامن، والذي يحمل عنوان "المرأة العربية والتحديات الثقافية".

ينعقد المؤتمر برئاسة الجمهورية اللبنانية وبرعاية كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية، وتنتظم أعماله على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 23-25 فبراير 2021 بمشاركة كوكبة من المسئولين رفيعي المستوى تضم رؤساء الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وواضعي السياسات العامة في الدول العربية، فضلًا عن ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ونخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف الدول العربية.

وقالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة إن المؤتمر"يقوم بمقاربة قضايا المرأة من منظور ثقافي، ويلقي الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة العربية جراء الصور النمطية المترسخة في الثقافة المجتمعية حول مكانة المرأة وأدوارها. وترصد أبحاث المؤتمر الخطابات الثقافية ذات الصلة وعلى رأسها الخطاب النسوي، كما تركز على إبراز تجليات إشكالية التراث/الحداثة على صورة المرأة وأوضاعها الاجتماعية".



وأضافت أن المؤتمر يناقش أيضًا "دور السياسات العامة والأطر القانونية والاقتصادية في محاربة الثقافة النمطية وإتاحة المجال للمرأة لأن تتجاوز التأثيرات المقيدة للثقافة التقليدية والانخراط بشكل إيجابي في المسار التنموي للمجتمع".

وتضم أعمال المؤتمر 25 بحثًا علميًا أعدها باحثون/باحثات وخبراء/خبيرات بارزون من دول عربية مختلفة تشمل المملكة الأردنية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية وجمهورية العراق وسلطنة عمان ودولة فلسطين والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتتوزع أعمال المؤتمر الذي يُفتتح في العاصمة اللبنانية بيروت، ثم تتوالى فعالياته عبر تقنية زووم في بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، على خمسة محاور، تتمثل في:

1-"المرأة العربية بين التراث والحداثة.. بين المواجهة والمصالحة".

2-"المرأة العربية في خضم الإنتاج الأدبي والفني وآليات التنشئة الاجتماعية".

3-"دور المرأة الاقتصادي في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش".

4-"المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات المدنية، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي".

5-"مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض".

هذا ويذكر أن منظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية وإحدى المنظمات العربية المتخصصة التي تعمل في إطار جامعة الدول العربية ، وتعقد المنظمة مؤتمرها العام كل عامين ويكون بمثابة احتفالية علمية لمناقشة أهم قضايا المرأة العربية محل الاهتمام بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من سائر الدول العربية.