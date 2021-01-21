من أربعة بنود.. نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن «خطابات العلاج»

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية قرارا اليوم، الخميس، بشأن خطابات العلاج، تضمن أربعة بنود.
وجاء قرار نقيب المحامين كالآتي:
أولًا: يمنع منعًا باتا تحرير خطابات علاج إلى المستشفيات إلاَّ إذا كانت قد عرضت سلفًا على لجنة العلاج وتوقع منها بتوصيتها، وعلى الأستاذ نقيب المحامين بالاعتماد.
ثانيًا: لا يجوز صرف أي مبالغ نقدية أو شيكات أو بتحويلات - استنادًا لأي خطاب علاج - إلاَّ إذا كان الخطاب معتمدًا على النحو السالف بيانه بالبند السابق.
ثالثًا: يلغى أي تصرف لا يراعى فيه ما سبق بيانه بالبندين أولًا وثانيًا.
رابعًا: يتم إخطار جميع القطاعات والإدارات بهذا القرار للعلم بمضمونه، وبأنه سوف يوقع الجزاء على من يخالف هذا القرار، فضلا عن تحميله بأية التزامات تنجم عن الخطاب.
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