شاهد.. آراء الشارع المصري حول قرارات الحكومة بتغليظ عقوبات ختان الإناث

تطورات كبيرة تشهدها مصر بشأن قضية ختان الإناث، حيث أقرت الحكومة المصرية بتغليظ قانون العقوبات الجنائية، ومعاقبة المتسببين في أي حالة ختان للإناث "أهالي - أطباء" بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 سنين و20 سنة بدون اي استثناءات وإغلاق المنشأة وإيقاف مزاولة المهنة.

وبرغم التغيرات العصرية التي نشهدها فلا يزال ختان الإناث منتشرًا على نطاق واسع تحديدًا بالقرى والريف، ويمثل قضية شائكة أساسها الجهل بخطورته، وترفض فئة كبير الاستغناء عن العادات والتقاليد المغلوطة، وتتسبب بمشاكل نفسية وصحية كبيرة للإناث.

وقد رصدت عدسة دوت الخليج آراء الشارع المصري حول قرارات الحكومة المصرية برفع العقوبات حول هذه الظاهرة بالسجن لمدة تصل ل20 عاما، وهل ذلك يعد محاولات ناجحة للحد من هذه الظاهرة في القريب العاجل؟

وفي البداية ذكر محمود جمال أنه يوافق على تطبيق مثل هذه القوانين، ويرى أنها أمثل حل للحد من الظاهرة التي من شأنها التأثير سلبا على حياة الإناث، وأضاف أن هذه القوانين تمثل الرادع القوي لتغير السلوك في أسرع ما يكون.

وأوضحت عبير عبد العزيز أن التوعية بشأن ختان الإناث تأتي في المرتبة الأولى للحد من انتشار الظاهرة خاصةً في المجتمعات الريفية والقرى النائية، ويأتي القانون والعقاب في المرتبة الثانية لمنع ووقف هذه الظاهرة، بعد التخلص من معتقدات ومفاهيم خاطئة.

وتابع ماجد طارق أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين مهم جدًا أن يلمسه الناس على أرض الواقع، وذلك للتخلص من الظاهرة التي تعد من الجرائم الشنيعة في حق المرأة، وأضاف أنه قرار موفق من قبل الحكومة، ويجب تفعيل تنفيذه على القرى والبلدات التي تتبع هذه السلوكيات.

واختتم محمود وليد أن الحكومة اتخذت قرار هام ورغم التأخر في وضعه إلا أنه من الممكن أن يمثل الحل المثالي للقضاء على الظاهرة، فالقانون والعقاب عامل مؤثر يخشاه الناس جميعًا، ويؤكد على ضرورة بث حملات توعوية للمزيد من التأثير.