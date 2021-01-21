نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بكفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة ، وبورسعيد ، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية ، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء.بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ التدريب علي الوحدة المتنقلة والمتواجدة في قرية سيدي سالم بمركز دسوق ، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ أنه بدأ التدريب علي مهن التفصيل والحياكة ، وكهرباء المنازل ، و السباكة الصحية بـ 4 دورات تدريبية يتلقاها 60 متدرب ومتدربة .وقال : إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين والمتدربات في الدورة الواحدة إلي 10 متدربين فقط وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.ولفت إلي أن الدورة مدتها شهراً كاملاً ، بمعرفة مدربين مؤهلين ، وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.وأشار إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.



