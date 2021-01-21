نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تناقش خطة تطوير وتقنين منطقة شق الثعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرةللمنطقة الجنوبية، اجتماعا لمتابعة الأعمال الخاصة بتطوير وتقنيين منطقة شق الثعبان ، وتحديدا استكمال خطة توصيل المرافق لجميع المناطق.

حضر الاجتماع ، العميد ماجد فوزي المدير التنفيذي لشق الثعبان ، محمد المجبر رئيس حي طره ، سوزان محمد مدير عام بشركة المياه القاهرة ، أشرف راضي مدير عام مشروعات شبكات المياه جنوب القاهرة ، المهندس عادل حسن ذكي رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي.

وشددت نائب محافظ القاهرة على تنفيذ الأعمال فى أقرب وقت ممكن وتذليل أى عقبات من شأنها تعطيل إنهاءجميع الأعمال.

وقد تابعت ما تم من أعمال الصرف الصحى بمنطقة شق الثعبان، موجهة بضرورة دراسة المقايسة المعدة لتوصيل جميع أعمال الصرف الصحى بشق الثعبان، فضلا عن اعدادمقايسة للشبكات الفرعية.

وطالبت نائب محافظ القاهرة، رئيس شركة الصرف الصحى بضرورة متابعة اعداد تصميم خط الطردو مراجعة المقايسة، واعداد نسخة من الرسومات، موجها بضرورة عمل مجسات للتربة لمعرفة الجهد المطلوب.

وناقشت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية مع مسئولى شركة الكهرباء تقديم دراسة جديدة يراعي فيها تأمين التغذية للمحطات بخطين اساسى واحتياطي، وذلك لاجمالي احمال المحطات طبقا للكود المصري لمحطات المياه والصرف الصحي وطبقا لمواصفات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تبين أن جميع المحطات مقترح تغذيتها من خط واحد كما تبين عدم ادراج كامل أحمال المحطة وتم الاكتفاء بأحمال الطلمبات فقط.

وتابعت مع مسئولى شركة المياه بالتوجية بضرورة عمل مقترح والانتهاء منه بشكل سريع و دراسته وابداء الملاحظة على شبكة المياه و الروافع، حيث تصل كمية المياه المطلوبة 31000 الف متر مكعب للفرد والعدد التقديرى للمتواجدين بالمشروع حوالى 55000 الف عامل وتم احتساب هذه الكمية وفقا للكود المصري ويتم ضخ المياه فى الخزانات لمدة 8 سعات ويتم التوزيع على مدار 24 ساعة .

يأتى ذلك فى إطار متابعة المشروعات القومية الهامة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والوقوف على نسبة التنفيذ بناءعلى التوجيهات السياسية.



