خالد عبد الغفار يبحث مع البنك الدولى فرص دعم التعليم العالى والتوظيف

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا اليوم الخميس، مع عدد من ممثلى البنك الدولى برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمى بالبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.





وأكد خالد عبد الغفار خلال الاجتماع أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والبنك الدولى، مشيدًا بدور البنك فى دعم خطط التنمية بمصر، وخصوصا مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا فى بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.

وناقش الجانبان التقرير الذى أعده البنك الدولى حول آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجى التعليم العالى فى مصر، بهدف المساهمة فى دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالى لتحسين قابلية توظيف خريجى الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالى باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.



كما بحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالى خصوصا فى مجال التحول الرقمى، بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محليا وعالميا.

وأشار ممثلو البنك الدولى إلى أن العولمة والتحولات الرقمية التى شهدها العالم وخصوصا فى ظل جائحة كورونا أدت إلى إعادة تشكيل الطلب على المهارات المطلوبة فى الخريجين، إذ أدى إلى زيادة الطلب على متخصص وفنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدربين، وظهور الشركات الرقمية لتطوير التطبيقات خصوصا فى ظل النمو السريع لأسواق المنصات، الأمر الذى يتطلب أهمية اكتساب الخريجين للمهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية المتقدمة، وكذلك المهارات المرتبطة بالقدرة على التكيف، مؤكدين ضرورة وضع برامج تعليم عالٍ وطرق تدريس جديدة.

كما استعرض ممثلو البنك الدولى التحديات التى تواجه خريجى التعليم العالى فى مصر، وفرص التوظيف المتاحة لهم، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توظيف المزيد من العمال ذوى المهارات العالية، فضلا عن التوسع السريع فى فرص الحصول على التعليم العالى.

وطالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لتنفيذ ما تضمنه التقرير من آليات وإجراءات لدعم استراتيجية التعليم العالى فى مصر وإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على مستوى السوق المحلى أو الإقليمى أو العالمى، مشيرا إلى ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من خلال إجراء استبيانات واستطلاعات للرأى، فضلاً عن عقد ورش عمل وندوات علمية حول هذا الشأن.

ومن جانبها، أكدت مارينا ويس على عمق الشراكة التى تربط بين مصر والبنك الدولى، مؤكدة حرص البنك الدولى على تقديم الدعم للمشروعات التعليمية فى مصر.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة المقبلة بين الوزارة وممثلى البنك الدولى بشأن الدعم الذى يمكن للبنك الدولى تقديمه لمصر فى مجال التعليم العالى والتوظيف.

شارك فى الاجتماع عدد من ممثلى البنك الدولى وهم أندرياس بلوم مدير الممارسات العالمية فى التعليم بالبنك الدولى، وأميرة كاظم مسؤولة عمليات أولى والمعنية بالتعليم، وكورنيليا جيسى أخصائى تعليم أول بالبنك الدولى.