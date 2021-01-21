جاء ذلك فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي.
وأوضح أن تصنيع هذه السيارات يأتى بعد سنة و5 أشهر بالضبط، من التفاوض مع الشركة الرائدة فى السيارات بالصين، وتم التوقيع منذ يومين على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز، الذى تم اختياره لافتاً إلى أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنية منها 800 مليون أنفاق استثماري.
وتابع: سيتم الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 اشهر، تمهيداً لإطلاق أول سيارة فى الشارع المصرى، مشيرا إلى التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العدة لها فى ضوء تويجهات القيادة السياسية.
وأشار توفيق، إلى أنه جرت المفاوضات على سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقول، فلو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعارا مرتفعة، لذا جرى وضع تعريفة معقولة لتشجيع هذا النوع من السيارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام توفيق: بداية 2022 سيشهد بداية تسيير أول سيارة كهربائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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