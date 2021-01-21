هشام توفيق: بداية 2022 سيشهد بداية تسيير أول سيارة كهربائية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022، تسيير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفا: إن شاء نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128.





جاء ذلك فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي.

وأوضح أن تصنيع هذه السيارات يأتى بعد سنة و5 أشهر بالضبط، من التفاوض مع الشركة الرائدة فى السيارات بالصين، وتم التوقيع منذ يومين على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز، الذى تم اختياره لافتاً إلى أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنية منها 800 مليون أنفاق استثماري.

وتابع: سيتم الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 اشهر، تمهيداً لإطلاق أول سيارة فى الشارع المصرى، مشيرا إلى التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العدة لها فى ضوء تويجهات القيادة السياسية.

وأشار توفيق، إلى أنه جرت المفاوضات على سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقول، فلو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعارا مرتفعة، لذا جرى وضع تعريفة معقولة لتشجيع هذا النوع من السيارات.