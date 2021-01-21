جدة - نرمين السيد - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن وزارته "تتولى إدارة استثمارات الدولة والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام".





وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أن "وزارة المالية تمتلك المالية ونحن مفوضون بالإدارة". واستكمل وزير قطاع الأعمال "يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة فى بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام"، موضحا أن إجمالى الاستثمارات فى ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 مليون قنطار قطن شعر. وتابع "هدفنا تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية، و نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال الـ 20 سنة الماضية حيث فقدنا مكاننا فى الأسواق العالمية. وأكد أن إنشاء المحالج وتطويرها يستهدف تحقيق التنافسية والقيمة المضافة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير قطاع الأعمال: 1.5 مليار جنيه لتطوير محالج القطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.