وزير قطاع الأعمال: 1.5 مليار جنيه لتطوير محالج القطن

وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب أن "وزارة المالية تمتلك المالية ونحن مفوضون بالإدارة".
واستكمل وزير قطاع الأعمال "يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة فى بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام"، موضحا أن إجمالى الاستثمارات فى ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لإنتاج 4 مليون قنطار قطن شعر.
وتابع "هدفنا تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية، و نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال الـ 20 سنة الماضية حيث فقدنا مكاننا فى الأسواق العالمية.
وأكد أن إنشاء المحالج وتطويرها يستهدف تحقيق التنافسية والقيمة المضافة.
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