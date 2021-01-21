البطريرك بطرس الراعى يلتقى سليم جريصاتى وسفير مصر لدى لبنان

جدة - نرمين السيد - استقبل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعى فى الصرح البطريركى فى بكركى مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتى فى إطار استكمال مساعيه للإسراع بتشكيل حكومة جديدة.





كما استقبل البطريرك بطرس الراعى، السفير المصرى فى لبنان الدكتور ياسر علوى، وتناول اللقاء عرض لآخر التطورات المحلية والإقليمية.

وقال السفير ياسر علوى بعد اللقاء: "نحن نتشرّف دائمًا بزيارة غبطته للاستفادة من حكمته كما كان الغرض من الزيارة أيضًا التعبير عن التقدير العميق للموقف الوطنى الذى يليق بغبطة البطريرك وبالصرح البطريركى كحامٍ للدستور وكراعٍ رئيسى، إن لم يكن الراعى الرئيسى، لتقاليد دستورية فى هذا البلد العريق والحفاظ على المصالح الوطنية ورفض استمرار الفراغ الذى لا يليق بهذا البلد".

وأضاف السفير المصرى: "لا يمكن أن يستمر الفراغ الحكومى، فكل فراغ هو خطيئة يجب تجاوزها ومواجهتها وليس ورقة تفاوضية بيد أحد. فحياة اللبنانيين وأرزاقهم وصحتهم ليست ورقة تفاوضية، والفراغ هو مقامرة بحياة اللبنانيين، هناك تقاليد دستورية تنظم كل شىء، وكل شىء يجب ان يُنظّم تحت عنوان الدستور وغبطة البطريرك والبطريركية هما حماة الدستور فى هذا البلد ونحن جئنا لنعبّر عن كل التقدير والتضامن مع مواقف غبطته ولنضمّ صوتنا إلى صوته".

وختم السفير علوى: "لبنان بحاجة للخروج من هذه الظروف الصعبة والطريق لذلك هو الدستور الذى من دونه لن يعود لبنان إلى لعب دوره، وإلى الحصول على الدعم العربى والدولى".

وردا على سؤال حول طرح البطريرك للحياد كمخرج للأزمة اللبنانية، قال السفير المصرى: "موقف مصر ثابت دائمًا فى أهمية تجنيب لبنان مخاطر التورّط فى صراعات تجرى رغمًا عنه وعلى أرضه، ومرة ثانية أعود إلى الدستور الذى ينظّم سياسة لبنان الخارجية، ومواقف البطريرك فيما يخصّ السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وفيما يخص اليوم الأولوية المطلقة فى تشكيل الحكومة يؤكد الدور العظيم للصرح البطريركى كراعٍ لمئة عام من حياة لبنان ومن التقاليد الدستورية".

وختم السفير علوى حديثه قائلا: "الالتفاف على الدستور هو كارثة والتلويح بالفراغ هو جريمة وقد آن الأوان لنتجاوز ذلك".