جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه فيما يخص ملف النقل البرى والبحرى الوازة تمتلك 3 شركات نقل ركاب و5 شركات نقل بضائع، مشيرا إلى أنه استحوذ على شركات البضائع اتحاد العاملين مع وجود نسبة للشركة القابضة إلا أن إدارة تلك الشركات حققت خسائر وتم دعمهم بمليار و200 مليون كسلف.





وتابع خلال جلسة البرلمان المنعقدة الآن :"إن شاء الله تلك الشركات سنعيد تشغيلها مجددا"، كاشفا عن عمل وزارته بالتعاون مع وزارة النقل والسكة الحديد لعمل شركات النقل وكذلك النقل متعدد الوسائط. وأشار الوزير إلى أن التحديث والتطوير يطال الآن شركات نقل الركاب وهناك 20 أتوبيس جديد، وسيتم ضم الشركات الثلاثة ودمجهم معا، متابعا:" ونتطلع من القطاع الخاص أن يدير تلك الشركات. واستكمل أنه فيما يخص النقل البحرى نمتلك 13 سفينة منهم 12 صيد وواحد حاويات، وفيما يخص ملف التجارة الخارجية نمتلك شركة النصر ولها 16 فرع ومركزين فى إفريقيا، مشيرا إلى وجود كتالوج إلكترونى للمنتجات وبدون مقابل لتفعيل قدرة مصر للأسواق العالمية من خلال الوسائل الحديثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام توفيق: التحديث يطال شركات نقل الركاب ونتطلع لمشاركة القطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.