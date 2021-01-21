محافظ أسوان والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار يستعرضان أهم الفرص بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - عرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة خلال اجتماع موسع عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمشاركة ممثلى الشركات المهتمة بالاستثمار بالمحافظة، حيث حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة "بروج"، والرئيس الإقليمى لمؤسسة ماجد الفطيم العقارية- مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة سوموتومو، ورئيس مجلس إدارة شركة الكس اباريلز، والرئيس التنفيذى لمجموعة يونيفرسال، والرئيس التنفيذى لشركة مصر إيطاليا، ونائب رئيس شركة إنفينتى للطاقة، ومدير تطوير الأعمال بمؤسسة لولو ماركت ومدير إدارة التطوير بكارفور.





واستعرض اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بمحافظة أسوان والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية، وأهم الفرص الاستثمارية داخل المحافظة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب على التعاون القائم مع محافظة أسوان لتفعيل رؤية متكاملة للاستثمار فى المحافظة من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بها، والاستفادة من المزايا النسبية ومقومات المحافظة فى ظل وجود شبكة جديدة للطرق، والتنوع فى مصادر الطاقة ووفرتها، وانخفاض تكاليف الإنتاج.

وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إلى الدعم الذى تقدمه هيئة الاستثمار للمشروعات العاملة بمحافظات الصعيد، من خلال منح تسهيلات وحوافز استثمارية أتاحها قانون الاستثمار، والذى يأتى فى إطار توجه الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر.

وأكد عبد الوهاب، مواصلة التعاون المُثمر بين هيئة الاستثمار ومحافظة أسوان فيما يخص تشجيع الاستثمار، حيث اجتمع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بمستثمرى أسوان الشهر الماضى لإزالة كافة التحديات التى تواجههم ودعم التوسعات الاستثمارية بالمحافظة، مما يمهد الطريق لاستثمارات جديدة تنفذ على أرضها.

وجدير بالذكر أن اللقاء شهد عرض أكثر من 22 فرصة استثمارية متكاملة داخل محافظة أسوان، تشمل قطاعات الإسكان والمشروعات الترفيهية السياحية، والإنتاج الحيوانى والمراكز التجارية ومشروعات استغلال الخامات التعدينية المتوافرة بالمحافظة، ولقد حازت تلك الفرص على اهتمام المستثمرين الحضور، وأبدوا رغبتهم فى القيام بزيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص لاستكشافها خلال بداية الشهر القادم لتحويل تلك الفرص إلى مشروعات على أرض الواقع.