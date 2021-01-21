هشام توفيق : 48 شركة خاسرة من إجمالى 120 تابعة لقطاع الأعمال

جدة - نرمين السيد - قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال إن هناك 120 شركة قطاع أعمال، منها 48 شركة خاسرة، والباقى يحقق أرباحا، مشيرا إلى أن هناك خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها.





وتابع هشام توفيق أمام الجلسة العامة للبرلمان: بعض الشركات لا أمل فى إصلاحها، لأن أى فلوس يتم ضخها لن تكون فى مكانها وإنها فى الأرض، مؤكدا أنه جار إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة فى بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام. وأوضح أنه تم تسوية مستحقات مع بعض الجهات الحكومية، حيث تمت توقيع تسويات مالية بقيمة 33 مليار جنيه على الشركات التابعة، وذلك للتحرر من عداد الفوائد الذى يزيد كل يوم، وبالتالى استفادت تلك الجهات أيضًا.

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