أسقف دير البراموس: عيد مكسيموس ودوماديوس قاصر على الرهبان

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ايسيذورس أسقف ورئيس دير العذراء مريم البراموس بوادى النطرون، أن يكون الاحتفال بعيد القديسين مكسيموس ودوماديوس يوم الإثنين المقبل 25 يناير.





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