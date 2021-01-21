سفير القاهرة لدى بكين يلتقى رئيس العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى

جدة - نرمين السيد - تطرقت المقابلة، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، إلى سبل تطوير العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين، ودفع التعاون الاقتصادى والتنموى بينهما وتعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر، هذا بالإضافة إلى تعزيز التنسيق القائم فى المحافل الإقليمية والدولية.

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