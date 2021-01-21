وزير التربية والتعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي 14 فبراير المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2021. وقال وزير التربية والتعليم - عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم /الخميس/ - إن "كل ما يكتب قبل هذا الموعد هو اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".

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