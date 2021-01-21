فرنسا تخصص 300 ألف يورو لدعم المدارس الفرنسية في مصر

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم الخميس أن السلطات في باريس قررت تخصيص ما يزيد على ٣٠٠ ألف يورو لدعم المدارس الفرنسية بمصر.

وذكرت السفارة - فى بيان صحفى - أنه فى إطار المرحلة الثانية من الخطة العاجلة المتعلقة بتعليم اللغة الفرنسية في الخارج والتي أطلقتها السلطات الفرنسية في ربيع 2020 من أجل مرافقة شبكة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج في مواجهة الأزمة الصحية، أبلغت وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج سفارة فرنسا في القاهرة بأنها خصصت مبلغ يزيد على ٣٠٠ ألف يورو لصالح سبع مدارس في مصر: الليسيه الفرنسية بالقاهرة، الليسيه الفرنسية بالإسكندرية، مدارس ليسيه كونكورديا والبير كامو وفولتير والكوليج دي لاسال وكوليج دو لا سانت فامي (العائلة المقدسة).

ونقل البيان عن سفير فرنسا بالقاهرة ستيفان روماتيه قوله" إن هذا الدعم يعد لفتة قوية من وكالة تعليم اللغة الفرنسية في الخارج تعكس الحشد الكامل للسلطات الفرنسية لصالح تنمية اللغة الفرنسية والتعليم الفرنسي في مصر".