نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يحيل بيان وزير الرياضة للجنة المختصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للجنة الشباب والرياضة بالمجلس، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد الاستماع إليه والرد علي تساؤلات النواب.

وقال الدكتور أشرف صبحي أمام الجلسة العامة للبرلمان: نسعى لتكون مصر مركزًا عالميا لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن مصر استضافت خلال 2019 نحو 61 بطولة عالمية واقليمية، وتم خلال 2020 رغم أزمة كورونا استضافة 11 بطولة عالمية واقليمية.

وكشف "صبحي" عن تحسن مؤشر مصر في التنافسية العالمية في المجال الرياضي، مؤكدا أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة في موشر الدول المؤثرة رياضيا.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، عرض وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بيان أداء وزارته خلال الفترة 2018 - 2020.

