نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير قطاع الأعمال: 1.5 مليار جنيه استثمارات في المحالج لإنتاج 4 ملايين قنطار قطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، حضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن وزارته تتولي إدارة استثمارات الدولة والإشراف على الشركات وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء للحفاظ على المال العام، مضيفًا: وزارة المالية تمتلك الجانب المالي ونحن مفوضون بالإدارة".

وقال وزير قطاع الأعمال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه يتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام، مضيفًا أن اجمالي الاستثمارات في ملف المحالج بلغت 1.5 مليار جنيه لانتاج 4 ملايين قنطار قطن شعر.

وأوضح الوزير هشام توفيق، أن هدف الوزارة تحقيق التنافسية وعنصر القيمة المضافة بما يمكن مصر من تحقيق مكانة دولية إيجابية.

وقال وزير قطاع الاعمال العام: "نحاول إصلاح ما افتقدناه خلال 20 سنة ماضية وفقدنا خلال السنوات الماضية مكاننا في الأسواق العالمية"، موضحا أن إنشاء المحالج وتطويرها يستهدف تحقيق التنافسية والقيمة المضافة.

