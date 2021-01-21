نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: العجلة الدوارة تحقق هدفًا استراتيجيًا لتنمية السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن مشروع عين القاهرة يحقق هدفاً استراتيجيا لتنمية السياحية المستدامة، مؤكدا أن ذلك المشروع يعمل بالتكامل مع مشروع ممشى مصر .

وأضاف "عبد العال" خلال احتفالية "cairo eye” لوضع حجر أساس العجلة الدوارة، أن مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للعمل على تطوير العاصمة، مؤكدة أن العاصمة تعمل ما بوسعها من أجل خروج مشروع عين القاهرة بالوجه الذي يليق بالعاصمة.

ويقوم وزير السياحة والأثار ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ،بعد قليل، بوضع حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة دوارة بالعاصمة " cairo eye " والتي تعد أكبر عجلة دورة بأفريقيا، بحديقة المسلة خلف حديقة الأندلس أمام برج .

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بأنه سيتم إنشاء أكبر "عجلة دوارة" بمنطقة الزمالك بارتفاع 120 مترًا أمام برج الجزيرة والنادي الأهلي.

وأكد رواد التواصل الاجتماعي، أن هذه "العجلة" ستقوم بتغير معالم العاصمة المصرية وتجعلها أكثر جذبا للسياحة، مشيرين إلى أن ذلك المشروع سيغير الخريطة الجغرافية لمحافظة القاهرة بالتزامن مع إنشاء العاصمة الإدارية

وكانت إحدى شركات السياحة قد أعلنت عن إقامة مشروع "العجلة الدوارة" تحت مسمى عين القاهرة، كاشفة أنها ستكون الأكبر في أفريقيا بارتفاع 120 مترا وستقام بمنطقة الزمالك المطلة على نهر النيل.