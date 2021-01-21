نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأوقاف": بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم والمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف، عن توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف المنيا وجامعة المنيا بشأن تدريب الأئمة والواعظات بالمنيا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف المنيا ويمثلها الشيخ سلامة عبد الرازق مدير المديرية ومصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا.

ويتضمن البروتوكول دورات متتابعة في مجالات:

اللغة العربية وآدابها.

الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

بناء المهارات الإعلامية.

كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

ووقعت الوزارة ايضا بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الفيوم وجامعة الفيوم بشأن تدريب الأئمة والواعظات بالفيوم، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الفيوم ويمثلها الدكتور حسني حبيب مدير المديرية وأحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.

