نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام توفيق: خسائر شركة الدلتا للصلب بلغت 90 مليون جنيه في المقال التالي
وأشار "توفيق" خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية.
وأوضح توفيق، أنه تم استقطاع 30 فدان من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث، وتم تحديث الماكينات، والمعدات فبعد ما كانت تنتج الشركة 46 ألف طن لتقادم المعدات تذهب للسكة الحديد ومترو النفاق أصبح ينتج 500 ألف طن.
وأكد وزير قطاع الأعمال، أن هذا التطوير يحقق مكاسب كبيرة للشركة وسوف تعود بالخير على العمال.
وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، حضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.