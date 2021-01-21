نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام توفيق: خسائر شركة الدلتا للصلب بلغت 90 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة، اليوم الخميس، إنه تم تطوير شركة الدلتا للصلب وهي من أعرق الشركات في الوطن العربي.

وأشار "توفيق" خلال كلمته بالجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية.

وأوضح توفيق، أنه تم استقطاع 30 فدان من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث، وتم تحديث الماكينات، والمعدات فبعد ما كانت تنتج الشركة 46 ألف طن لتقادم المعدات تذهب للسكة الحديد ومترو النفاق أصبح ينتج 500 ألف طن.

وأكد وزير قطاع الأعمال، أن هذا التطوير يحقق مكاسب كبيرة للشركة وسوف تعود بالخير على العمال.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، حضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

