انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. رئيس الوزراء يعلن الخميس المقبل إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص ونشر القرار بالجريدة الرسمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موعد إجازة 25 يناير للعام الجاري 2021، والتي يستحق فيها العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إدازة رسمية مدفوعة الأجر وبأجر كامل وفق قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لعام 1978 وقانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موعد إجازة 25 يناير 2021

وكذلك وفق قانون العمل رقم 12 لعام 2003، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، ووفق قرار رئيس الوزراء رقم 1193 لعام 2018 بشأن الأعياد والإجازات الرسمية التي تتعطل فيها الأعمال بالوزارات والهيئات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

وحدد الدكتور مصطفى مدبولى موعد إجازة 25 يناير 2021 والتي تكون الخميس 28 يناير بدلاً من الإثنين 25 يناير، وذلك وفق نظام الإجازات الجديد، والذي يقضي بترحيل أي إجازة رسمية تأتي في بداية أو وسط الأسبوع إلى نهايته، ما عدا إجازات الأعياد.

اقرأ أيضاً:

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع أعضاء مجلس الوزراء وجموع الشعب المصري بهذه المناسبة، التي تحل علينا في مثل هذا الموعد من كل عام، وهي ذكرى ثورة 25 يناير 2011 وكذلك ذكرى عيد الشرطة، كما أن الإجازة تشمل القطاعين العام والخاص.