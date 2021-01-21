الزمالك: "سنصدر بيان بشأن عقوبة محمد الشناوي"

خرج عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية، أكد فيها أن نادي الزمالك في اتجاهه ليصدر بيانا حول أمر محمد الشناوي وتخفيض عقوبته من قبل اتحاد الكرة.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت عقاب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بإيقافه لمدة أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام فريق البنك الأهلي، إلا أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس أحمد مجاهد قد أصدرت قرارها بالأمس بتخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة وتغليظ العقوبة إلى 50 ألف جنيه.

وقال عصام سالم في تصريحاته صباح اليوم: "هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لإصدار بيانان رسميا حول أزمة محمد الشناوي".

وتابع: "الزمالك شريك أساسي في المنافسة بالبطولة، ولن نقف متفرجين، ولذلك سنصدر بيان رسمي حول الواقعة".

موعد مباراة الأهلي اليوم والتشكيل المتوقع

خبير لوائح: "ماحدث مع الشناوي جريمة"



قال محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية خلال تصريحات تلفزيونية صباح اليوم، أن ما حدث مع محمد الشناوي هو خطأ يرتقي لكونه جريمة.

وقال خبير اللوائح في تصريحاته: "

قرار اتحاد الكرة خطأ يرتقي لدرجة الجريمة، هذا القرار ليس له إلا تفسير واحد وهو عملية تربص تجاه النادي الأهلي".

وأضاف خبير اللوائح: "اللاعب لم يحصل على بطاقة صفراء أو حمراء من حكم المباراة الذي كان قريبًا من الواقعة، وهو المسئول الوحيد عنها وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ أي عقوبة ضد الشناوي".

وأكمل: "الحكم لم يرَ ارتكاب الشناوي أي خطأ وبالتالي لم يدينه في تقريره".

وتابع: "لجنة المسابقات ليس لها الحق في معاقبة الشناوي، هناك أنواع من العقوبات، الأولى عقوبة الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء أو الصفراء، والثانية تخص الوقائع الانضباطية وتوكل لها لجنة الانضباط".

واختتم: "لجنة المسابقات غير مختصة بإصدار العقوبة، وبالتالي فالعقوبة غير قانونية، غير صحيحة، بها شبهة فساد وهي تربص واضح بالأهلي".

ومن المفترض أن يلب محمد الشناوي حارس الأهلي مباراة الأهلي الهامة أمام بيراميدز، بعد تخفيض العقوبة لمباراة واحدة وهي مباراته أمام المقاولون العرب اليوم.

