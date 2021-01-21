الكورونا تعمق من جراح الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان تعيين أحمد عجوز نجم الإسماعيلي كمدير فني مؤقت للدراويش، وذلك عقب إصابة خالد القماش الذي كان قد عين كمدير فني مؤقت خلف لأبوطالب العيسوي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقدم أبوطالب العيسوي استقالته من تدريب فريق النادي الإسماعيلي بعد تلقيه آخر هزائم الإسماعيلي أمام المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري، وكان أبوطالب العيسوي هو الآخر مدير فني مؤقت للدراويش، بعدما استقال محمد وهبة.

وينتظر الإسماعيلي مواجهة فريق غزل المحلة، في مباراة من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الساعة الثانية والنصف ظهرا، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ويعد أحمد العجوز هو المدير الفني رقم 6 لفريق الإسماعيلي هذا الموسم بعد 8 جولات فقط من بطولة الدوري العام، وإليكم قائمة بمدربي الإسماعيلي هذا الموسم :

1- البرازيلي ريكاردو

أقاله مجلس الإدارة بعد مرور ثلاث جولات فقط من بداية الدوري العام، وذلك بعدما تعادل الدراويش تحت قيادته في مباراتين وخسر في مباراة أمام فريق الجونة.

2- محمد وهبة

قدم استقالته بعدما رفض مجلس الإدارة أن يمد الثقة فيه ويعطيه صلاحيات المدير الفني ويوقع على عقد معه.

3- طلعت يوسف

قد استقالته بعد 4 ساعات فقط من نزوله لملعب الإسماعيلية لتمرين اللاعبين، وقد كشف فيما بعد أنه قدم استقالته بعدما اتفق على أشياء مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، وتفاجأ بتغيرها بعد قدومه للإسماعيلية، بجانب طلب مسئول التعاقدات بالإسماعيلي منه عدم الدخول في أمور قدوم لاعبين لنادي الإسماعيلي.

4- أبوطالب العيسوي

استقال بعدما فشل في قشادة الإسماعيلي، وتوالت الهزائم على الفريق تحت قيادته، وكان أبرزها الهزيمة من الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية بثلاثية نظيفة، وخروج الدراويش من البطولة.

5- خالد القماش

لم يمهله فيروس كورونا الوقت ليدير الإسماعيلي فنيا، حيث أصيب بافيروس قبل قيادته لأولى مبارياته مع الدراويش، ليتولى المدير الفني السادس أحمد العجوز تقاليد الأمور.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري العام برصيد ست نقاط جمعهم من ست مباريات.