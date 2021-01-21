عاجل.. الكاف يعلن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ بدوري الأبطال لهذا السبب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

يأتي هذا التأجيل بسبب لعب فريق النادي الأهلي بكأس العالم للأندية، وفي حال صعوده للأدوار النهائية فلن تلعب المباراة لحين عودة الفريق الأحمر لدياره.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الثاني عشر من فبراير القادم، مع العلم أن مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية تبدأ في يوم الرابع من نفس الشهر أمام الدحيل القطري.

وحدد الاتحاد الأفريقي يوم السادس عشر من فبراير كموعد جديد لمباراة الأهلي والمريخ.

ويقع الأهلي في مجموعة تضم كل من المريخ السوداني، وسيمبا التنزاني، وفيتا كلوب الكونغولي

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