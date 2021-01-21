درجة الحرارة اليوم.. ونصائح لمواجهة الرياح

درجة الحرارة اليوم، يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس الآن بعد نشاط الرياح بشكل قوي على جميع المحافظات وعلى رأسهم القاهرة والجيزة خلال الساعات الماضية. تواصل درجة الحرارة اليوم انخفاضها لتصبح الأجواء شديدة البرودة خاصة مع اقتراب الساعات الأخيرة من منتصف الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجة الحرارة اليوم

حذر محمد العفيفي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، المواطنين من درجات الحرارة والتي يتأثر بها منطقة الشرق الأوسط حتى يوم الجمعة بنشاط المرتفع الجوي السيبيري، والذى يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

كما نصح العفيفى، بإلتزام المنازل وعدم الخروج إلا عند الضرورة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة فئة كبار السن والأطفال الذين يعتبروا الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد لتجنب التعرض لفيروس كورونا المستجد.

حالة الطقس اليوم توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، والتى تتضمن محافظة القليوبية، القاهرة، الاسكندرية، والوجه البحري، وطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، والرياح نشطة.

كما سيسود طقس شديد البرودة ليلًا، على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، وبارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث تضم السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح وتضم محافظات الصعيد كلا من الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.

نصائح لمواجهة درجة الحرارة اليوم

يمكن للعديد من الأمهات الإستعانة بمائدة شتوية مختلفة على رأس قائمتها أنواع مختلفة من الشوربة، والتي من بينها العدس المعروفة بمزاقها الفريد والمناسب مع الأجواء الشتوية. الجدير بالذكر، أن الساعات القليلة الماضية شهدت عدد من المناطق المتفرقة هطول الأمطار وانخفاض درجة الحرارة، الأمر الذي كان من شأنه إلغاء العديد من المخططات اليومية.