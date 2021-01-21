دونالد ترامب يتصدر "التريند" بعد نقل تمثاله.. تعرف على الحكاية

دونالد ترامب تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع إرسال متحف جريفين في باريس تمثال دونالد ترامب إلى المستودع أو المخزن، حيث يتم جمع أكبر مجموعة من تماثيل الشمع للشخصيات البارزة هناك.

نقل تمثال دونالد ترامب

انتقل تمثال الرئيس الأمريكى الخامس والأربعين إلى مستودع سري يحوي مئات القطع الفنية المماثلة التي كانت معروضة سابقًا في أروقة المتحف.

وفي السياق ذاته، بدأ أحد المختصين في نحت تمثال لجو بايدن فور إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر 2020.

يستغرق نحت تمثال جو بايدن نحو شهرين حتى يتم الإنتهاء من نحته، وذلك حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

دونالد ترامب

أكد عدد من العاملين، في ورشة المتحف، أن تمثال ترامب كان أحد أكبر المشاكل وذلك لأنه كان في حاجة للترميم بشكل أسبوعي، بسبب التدافع الكبير للأشخاص الذين يرغبون في التقاط الصور التذكارية بجواره.

وكان قد، أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس، في حفل ‏غاب عنه الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما أعلن قبل أيام مقاطعته لمراسم انتقال السلطة في ‏البلاد.‏

الجدير بالذكر، أن هناك عدد من الرؤوساء قد شهدوا ‏الحفل، ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وزوجته لورا، كما وصل الرئيس الأمريكى الأسبق بيل ‏كلينتون مع زوجته هيلاري إلى مبنى الكونجرس، وكذلك باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما.‏