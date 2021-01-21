عاجل.. اتحاد الكرة يقرر نقل مباراة الزمالك وأسوان

الزمالك.أرشيفية
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري نقل مباراة الزمالك وأسوان، التي كان من المقرر إقامتها على ملعب أسوان، إلى ملعب بتروسبورت.
موعد مباراة الزمالك القادمة
ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك وأسوان ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، يوم السبت الموافق الثالث والعشرين من يناير الجاري في الخامسة مساءا.
ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري العام برصيد تسعة عشر نقطة، بينما يحتل فريق أسوانالمركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط.
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