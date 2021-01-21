عاجل.. وادي دجلة يقيل مدربه

قرر مجلس إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، إقالة المدير الفني اليوناني للفريقي نيكوديموس بابافاسيليوس، ولم يعلن عن المدرب الذي سيخلفه حتى الآن.

وأعلن نادي وادي دجلة ذلك في بيان عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيه: " رسميا.. قرر مجلس إدارة وادي دجلة توجيه الشكر للمدير الفني نيكوديموس بابافاسيليو عن استكمال مهمته في قيادة الفريق".

وتابع: " نشكر مدربنا السابق على كل ما قدمه لمصلحة وادي دجلة، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة".

ويحتل فريق وادي دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021، برصيد ست نقاط.

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وخاض فريق وادي دجلة آخر مبارياته أمس أمام فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري، والتي تلقى فيها الهزيمة الرابعة بالدوري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتقدم وادي دجلة في المباراة بالدقيقة الخامسة بعد تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي لوادي دجلة عن طريق محمود مرعي إلى داخل منطقة جزاء المصري تمكن إيزهاكو يعقوبو من السيطرة عليها بشكل جيد ثم سددها مباشرة داخل شباك الحارس أحمد مسعود.

وفي الدقيقة الثالثة والعشرين تعادل المصري البورسعيدي بعد هجمة مركزة من لاعبي المصري داخل عمق منطقة جزاء وادي دجلة بمجموعة من التسديدات المتتالية نجح مدافعي وادي دجلة في إبعادها في مناسبتين إلا أن أوستين أموتو تدخل بالنهاية وسدد كرة مباشرة سكنت شباك الحارس محمد عبد المنصف.

وضرب المصري بالثاني في الدقيقة الخامسة والستين، بعد خطأ فادح من مدافعي وادي دجلة في تمرير الكرة استغلها لاعبي المصري ونجحوا في استخلاص الكرة تلاه مجموعة من التمريرات أنهاها أوستين أموتو بتمريرة هيأت الكرة لزميله أحمد رفعت على حدود منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في اقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وبالأخير وضع المصري هدفه الثالث في شباك الغزلان بعد تسديدة قوية عن طريق إيزي إيميكا من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة بالغة أدت إلى إرتداد الكرة لتجد متابعة من فرانسيس كازادي كاسينجو بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.