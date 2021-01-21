"لن نقف مكتوفي الأيدي".. الزمالك يرد على أزمة عقوبة الشناوي

أصدر نادي الزمالك بيانا يرد فيه على الأزمة الخاصة بتخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي من قبل اتحاد الكرة المصري.

وقال نادي الزمالك خلال بيانه:

" تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليا".

وتابع: "ونطالب اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم بالحرص على توفير العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة، ويعلي من شأنها".

وكان قد عُقب الشناوي من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري بإيقاف لمدة أربع مباريات، وغرامة عشرين ألف جنيه، بسبب سلوكه الغير رياضي تجاه حكم مباراة فريقه ضد فريق البنك الأهلي، لكن عادت اللجنة الثلالثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهج، لتصدر قرارها مساء أمس بتخفيض عقوبة محمد الشناوي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة لخمسين ألف جنيه.

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وكان قد خرج عصام سالم المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم أكد فيها على خروج هذا البيان، وقال: " هناك اتجاه داخل نادي الزمالك لإصدار بيانان رسميا حول أزمة محمد الشناوي".

وتابع: "الزمالك شريك أساسي في المنافسة بالبطولة، ولن نقف متفرجين، ولذلك سنصدر بيان رسمي حول الواقعة".

وكان قد أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، على أن ما حدث من تلاعب في عقوبة محمد الشناوي، وفكرة توقيع العقوبة عليه من الأساس تعد خطأ يصل لكونه جريمة.

وقال ذلك في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم، قال فيها: " قرار اتحاد الكرة خطأ يرتقي لدرجة الجريمة، هذا القرار ليس له إلا تفسير واحد وهو عملية تربص تجاه النادي الأهلي".

وأضاف خبير اللوائح: "اللاعب لم يحصل على بطاقة صفراء أو حمراء من حكم المباراة الذي كان قريبًا من الواقعة، وهو المسئول الوحيد عنها وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ أي عقوبة ضد الشناوي".

وأكمل: "الحكم لم يرَ ارتكاب الشناوي أي خطأ وبالتالي لم يدينه في تقريره".

وتابع: "لجنة المسابقات ليس لها الحق في معاقبة الشناوي، هناك أنواع من العقوبات، الأولى عقوبة الإيقاف بعد الحصول على البطاقة الحمراء أو الصفراء، والثانية تخص الوقائع الانضباطية وتوكل لها لجنة الانضباط".

واختتم: "لجنة المسابقات غير مختصة بإصدار العقوبة، وبالتالي فالعقوبة غير قانونية، غير صحيحة، بها شبهة فساد وهي تربص واضح بالأهلي".