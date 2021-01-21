نتيجة مباراة الأهلي الآن أمام المقاولون العرب

انطلقت صافرة الشوط الأول من المباراة، ومازالت النتيجة تعادل سلبي بدون أهداف بين الفريقين. يستضيف فريق النادي الاهلي فريق المقاولون العرب اليوم على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

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