سحر طلعت مصطفى تواجه وزير الشباب والرياضة ب ٥ ملفات ساخنة تحت قبة البرلمان

واجهت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، وزير الشباب والرياضة في الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان الآن ب ٥ ملفات ساخنة أولها سؤالها عن خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تطوير مراكز الشباب، مشيرة إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف وجود 4374 مركز شباب، إلا أن برنامج الحكومة تحدث فقط عن تطوير 490 ملعب خماسى بمختلف محافظات مصر.

وقالت تعقيبًا على بيان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي: "إحنا طورنا ملاعب كرة قدم فى 11% من مراكز الشباب في مصر فقط، هل دى نسبة مرضية ؟".

النائبة سحر طلعت تواجه وزير الشباب

وانتقدت سحر طلعت مصطفى، تراجع دور الفتيات في مراكز الشباب، وتحديدًا في الأقاليم والصعيد، بسبب عدم وجود أنشطة مناسبة لهن، وعدم وجود بيئة مناسبة أو خصوصية. وأوضحت أن نسبة من يمارسن أنشطة رياضية من العضوات 5% فقط على مستوى مصر، مطالبة بأن يكون هناك خطة واضحة لتصحيح تلك الأوضاع.

وحول الإنجازات الرياضية، قالت: "فعلًا حققنا إنجازات في عدد من الألعاب، لكن حصل اخفاق في ألعاب جماهيرية كبيرة، زى كرة الطائرة، وغيرها من الألعاب الفردية، إحنا لم ننجح في التأهل لأوليمبياد طوكيو، وخدنا المركز الرابع في كأس إفريقيا، وفِي كرة السلة فشلنا أيضا في التأهل للأوليمبياد".

ووصفت إيقاف نشاط رفع الأثقال في مصر بـ"الفضيحة"، وقالت: "طبعا غير فضيحة إيقاف نشاط رفع الأثقال في مصر لمدة سنتين، من الاتحاد الدولى بسبب ثبوت تعاطى 7 لاعبين مصريين للمنشطات". وأبدت عضو مجلس النواب، اعتراضها على تشكيل لجنة لتسيير أعمال للاتحاد، برئاسة رئيس اتحاد رفع الأثقال، على الرغم من إحالته للنيابة.

وتسائلت النائبة عن مصير كؤوس أفريقيا، وقالت لوزير الشباب والرياضة: "فين كؤوس أفريقيا اللى اتسرقت من مقر اتحاد الكورة يا فندم؟"، وتابعت: "ليه مرجعتش لغاية دلوقتى، ولو فيه جديد في هذا الأمر ياريت توضحلنا؟".