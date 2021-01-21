الأزهر يدين التفجيرين الإرهابيين ببغداد ويدعو لتغليب المصلحة العليا للعراق

جدة - نرمين السيد - أدن الأزهر الشريف، بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين من الأبرياء.





وجدد الأزهر، فى بيان، اليوم الخميس، تأكيده على أن هذه الأعمال الإرهابية البغيضة تتنافى وتعاليم الأديان السماوية والمبادئ الإنسانية، وتستدعى تكاتف كل الفصائل والقوى العراقية على اختلاف مكوناتها وطوائفها؛ لدرء خطر هذا الإرهاب اللعين، وتغليب المصلحة العليا للعراق. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساه للشَّعب العراقى الشقيق فى ضحايا هذه العمليات الإرهابية البغيضة، سائلًا الله تعالى أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأنْ يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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