صور.. إجراء 1475 تحليل pcr للفرق المشاركة بمونديال اليد خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بأنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 132 فردًا من الوفود المشاركة فى البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس الأربعاء، وتقديم العلاج اللازم لهم، مؤكدًا على أن جميعهم بحالة صحية جيدة.





يأتى ذلك فى إطار العمل بخطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية، تزامنًا مع جهود الدولة فى التصدى لفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الدولى لكرة اليد.

وأوضح المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أنه تم إجراء الإسعافات لأحد أعضاء المنتخبات على أرض الملعب، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 66 فردًا من المشاركين فى البطولة وأعضاء اللجان المنظمة، من خلال 8 عيادات متنقلة متمركزة بمحيط الاستادات الرياضية.

كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 65 من المشاركين فى البطولة والعاملين بفنادق الإقامة، من خلال 5 عيادات متواجدة داخل الفنادق، حيث تم صرف الأدوية اللازمة لهم جميعًا تنوعت بين أدوية "ضغط، سكر" وأدوية طوارئ، ومسكنات وأدوية أخرى متنوعة.

وأشار المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلى أنه تم إجراء 1475 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية لجميع الفرق المشاركة فى البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، حرصًا على صحتهم.

وأكد أن اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد ، برئاسة الدكتور علاء عيد، تتابع على مدار الساعة تنفيذ خطة التأمين الطبى للبطولة، وتقوم بالعمل على تلبية أى احتياجات طبية أو لوجيستية والإمداد الفورى بها، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لضيوف مصر الكرام المشاركين فى البطولة.

وتابع المتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، أن فرق المثقفين الصحيين بوزارة الصحة والسكان تقوم بتقديم التوعية اللازمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد لجميع المشاركين فى البطولة من خلال الأكشاك الطبية المتواجدة داخل الاستادات الرياضية وأمام صالات الألعاب.

وذكر مجاهد أن الدكتور علاء عيد، رئيس اللجنة الطبية بوزارة الصحة المشرفة على خطة التأمين الطبى للبطولة، شدد على فريق الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، بالمرور الدورى على فنادق إقامة الوفود المشاركة فى البطولة، وسحب عينات من الأغذية، والأطعمة المحفوظة بالثلاجات ومياه الشرب، التى يتم تقديمها للوفود للتحليل بالمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حرصًا على صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة.