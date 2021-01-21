النشرة المرورية : زحام بصلاح سالم والفنجرى وسيولة فى 26 يوليو والأوتوستراد

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية فى الذروة الأسبوعية، اليوم الخميس، يكون لها طابع خاص، وتوافد المواطنين على مواقف الوجه البحرى والقبلى؛ لقضاء العطلة الأسبوعية، حيث تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده، وأحجام أقل من معدلاتها فى محور محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

وأضاف صابر أن محافظة الإسماعيلية تنحصر فيها الأحجام، فى منطقة عرشية ناصر للمتجه إلى شارع المدارس، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة الدقهلية بعض الأحجام فى شارع جيهان للمتجه إلى مناطق حى الجامعة، بمدينة المنصورة.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور.

وتابع صابر، أن الطريق الدائرى شهد اليوم حادث مصادمة، فى منطقة ما قبل أبراج سما، ومصادمة أخرى بمنطقة أم بيومى للمتجه إلى المرج، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منهما، موضحا أن بعض قطاعات الطرق الدائرية، تشهد بعض الأحجام بسبب وجود أعمال توسعة وإنشاءات بها، ومن أبرزها أعلى مناطق البساتين، وأعلى مناطق الوراق للمتجه إلى الطريق الزراعى.

وأشار إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو، تعمل بشكل مرضٍ وطبيع، وفى محافظة الجيزة، تعمل أيضا بشكل مرضٍ وطبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة؛ لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وألمح صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى محور الفردوس بمنطقة صلاح سالم، نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير، ويفضل سلوك ممحور النصر أفضل حالا، مشيرا إلى وجود مصادمة أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة مسجد النور للقادم من وسط المدينة ومتجه لمدينة نصر.

ونصح صابر بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس و الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن شارع المنيل يشهد بعض الأحجام نتيجة أعمال توسعة وتطوير، ناصحا باستدام شارع عبدالعزيز آل سعود.

ونوه صابر على الابتعاد عن محور الفنجرى، للخارج من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ويفضل استخدام شارع لطقى السيد ونفق أحمد سعيد، موضحا أن نفق الأزهر يمكن استخدامه فى هذا التوقيت، بدلا عن شارع الأزهر الذى يشهد بعض الأحجام المرورية، ناصحا أيضا باستخدام شارع بورسعيد للمتجه إلى الموسكى والعتبة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن طريق الأوتوستراد يكون أفضل فى هذا التوقيت من طريق الكورنيش، للمتجه إلى مناطق المعادى وحلوان.