فيديو وصور .. وضع حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة ترفيهية دوارة بالعاصمة

جدة - نرمين السيد - وضع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وخالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة ترفيهية دوارة بالعاصمة "Cairo eye " بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر بتكلفة قدرها 500 مليون جنيه.





وأكد محافظ القاهرة على أن تدشين مشروع عين القاهرة يضيف وجهة ترفيهية وسياحية جديدة للعاصمة، وستكون واحدة من معالم القاهرة الحديثة وتأتى ضمن خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، والتى يجرى العمل بها طبقا لتوجهات القيادة السياسية وتهدف إلى إعادة الروح إلى القاهرة كعاصمة لتحقيق الأهداف العامة للتنمية السياحية.

وأضاف: المشروع يؤكد إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص باعتبارهم شركاء التنمية من خلال تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحديد أولويات الاستثمار التى تحتاجها عمليات تنفيذ التنمية السياحية.

وأوضح أن Cairo Eye تعد أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة والأكبر من نوعها فى إفريقيا، وتقع على ارتفاع 120 مترًا وتتيح مشاهدة المدينة لمسافة 50 كم ورؤية جميع المعالم البارزة المحيطة حولها وذلك بإطلالة بانورامية بنطاق 360 درجة على مدينة القاهرة، كما سيتم الاعتماد على الوسائط المتعددة لإثراء الرحلة بمعلومات عن المعالم بالتزامن مع رؤيتها.



كما أشار المحافظ إلى أنه تم تصميم المشروع مع مراعاة كل الاشتراطات البيئية للحفاظ على هوية منطقة الزمالك، بالإضافة إلى الحفاظ على جميع الأشجار والنخيل الموجودة بالحديقة التى سيتم تنفيذ المشروع بها، كما سيتم زيادة إجمالى المساحات الخضراء بالمشروع بنسبة 15 % لتصل إلى 7 آلاف م2 بدلاً من 6100 م2 الموجودة حاليًا، كما سيتم تطبيق كل وسائل الأمان، مضيفا أنه تم وضع دراسة مرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، مع توفير وسائل مختلفة للوصول إلى المشروع مثل خدمة النقل النهرى، وتخصيص ساحات انتظار للسيارات تسع 500 سيارة فوق الأرض وعلى ارتفاع طابقين باستخدام أحدث تكنولوجيا إدارة المواقف .

وذكر عبدالعال أن رؤية الدولة لتطوير العاصمة تعتمد على الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة مع إثرائها بالمشروعات السياحية العالمية الحديثة مثل مشروع "Cairo Eye" والذى يقام على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية، كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة لإعادة الدور الريادى والسياحى للقاهرة على خارطة السياحة العالمية.

وأشار إلى أن المشروع تم اختياره ليقام فى واحدة من المناطق ذات الخصوصية الشديدة كالزمالك، والتى تتمتع بالإطلال على نهر النيل بما يحقق هدفًا استراتيجيًا للتنمية السياحية المستدامة ويتكامل مع مشروع ممشى أهل مصر، ومثلث ماسبيرو، وتطوير ميادين القاهرة الخديوية وميدان التحرير.

وتابع :" أنه سيتم إطلاق المشروع العام المقبل 2022 مشيرا إلى أن المشروع سيضم مجموعة من الخدمات والمرافق كالمتاجر ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيه وقاعة متعددة الأغراض مطلة على النيل بمساحة 1000 متر٢".