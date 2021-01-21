بروتوكول تعاون مع جامعة الفيوم بشأن برامج تدريب الأئمة والواعظات

في إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الفيوم وجامعة الفيوم بشأن تدريب الأئمة والواعظات بالفيوم ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الفيوم ويمثلها الدكتور/ حسني حبيب مدير المديرية وأ.د/ أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم.
جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :
اللغة العربية وآدابها.
الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.
بناء المهارات الإعلامية.
كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.
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