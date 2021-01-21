السفارة الأمريكية بالقاهرة: بايدن ينهي الحظر العنصري لدخول الولايات المتحدة

أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ألغى الحظر العنصري لدخول الولايات المتحدة.

وذكرت السفارة - في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "اليوم، أنهى الرئيس بايدن الحظر العنصري لدخول الولايات المتحدة، المعروف للكثيرين بحظر المسلمين والأفارقة من السفر للولايات المتحدة".

وأضافت "كوطن بنى على حرية العقيدة والتسامح، نحن نرحب بجميع الشعوب من كل العقائد والذين ليس لديهم عقائد على الإطلاق".