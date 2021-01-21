كاف يعلن إقامة مباراة الأهلى والمريخ السودانى 16 فبراير بسبب كأس العالم للأندية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

نشر الاتحاد الأفريقى " كاف" بيان رسمى : بسبب مشاركة الأهلي (مصر) في كأس العالم للأندية 2020 ، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 1 فبراير 2021 إلى 10 فبراير 2021 في قطر ، اتخذ CAF قرارًا بإعادة جدولة مرحلة المجموعات الافتتاحية توتال دوري الأبطال لمباراة الأهلى ضد المريخ السوداني، والتى تم تحديد موعد هذه المباراة مبدئيًا في وقت سابق احد يومى 12/13 فبراير 2021.

وفقًا لذلك ، ستقام هذه المباراة الآن في 16 فبراير 2021 ، في الوقت والمكان اللذين سيتم تأكيدهما في الوقت المناسب.

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا عن وقوع النادى الأهلي حامل لقب البطولة ضمن المجموعة التى تضم أندية فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى والمريخ السودانى، حيث تبدأ مباريات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2021 فى 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهى بالجولة السادسة فى 10 أبريل 2021.