بـ 750 جنيها.. "المنتجين الزراعيين": سعر توريد قصب السكر ظالم للفلاحين

قال فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، إن سعر توريد محصول قصب السكر منخفض مقارنة بتكلفته الفعلية مما يسبب خسائر فادحة للفلاحين ، موضحا أن سعر تويد قصب السكر 750 جنيها منذ سنوات .
وأشار "واصل" خلال تصريحات لـ "دوت الخليج " إلي أنه تمت المطالبة أكثر من مرة خلال عام ٢٠١٩ أن يصل سعر التوريد إلي 850 ليصل فى عام 2020 إلي 1000 جنيه، وهذا سعر عادل للفلاحين وللتجار.
ونوه إلي أن الموسم الحالى لقصب السكر شهد العديد من المشكلات للمزارعين، ومنها نقص كميات الأسمدة، وارتفاع أسعار الأسمدة، وكافة المستلزمات الخاصة بالزراعة.
وأضاف " نقيب المنتجين الزراعيين " أن جميع ما يحتاجه الفلاح للزراعة ارتفع سعره بشكل كبير من حيث النقل ، والطاقة ، والعمالة ، وكذلك المبيدات والتقاوى لذا لابد من وضع سعر توريد عادل من قبل الحكومة".
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