نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتكلفة 500 مليون جنيه.. مستشار رئيس الجمهورية ووزير السياحة يضعان حجر أساس العجلة الدوارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أمير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ووزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بوضع حجر الأساس لتنفيذ أول عجلة ترفيهية دوارة بالعاصمة " Cairo eye " بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر٢ بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أن تدشين مشروع عين القاهرة يضيف وجهة ترفيهية وسياحية جديدة للعاصمة وستكون واحدة من معالم القاهرة الحديثة وتأتى ضمن خطة الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 والتي يجرى العمل بها طبقا لتوجهات القيادة السياسية وتهدف الى اعادة الروح الى القاهرة كعاصمة لتحقيق الأهداف العامة للتنمية السياحية.