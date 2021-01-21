نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانيون: بيان وزير قطاع الأعمال لا يمت للواقع بصلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب قرار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الخاص بتصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، بحضور وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، وذلك لعرض برنامج وزارته تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

وقال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب تعقيبا على البيان الذي القاه وزير قطاع الأعمال العام بخصوص الموقف التنفيذي لبرنامج الوزارة، إنه كان يجب البحث عن حلول مثلة شراكة القطاع الخاص، سائلا الوزير "هل قلت أن المصانع ليست اصنام تعبد؟ ".

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل: بيان الوزير لايمت بصلة للواقع والبيان مجرد حبر على ورق وكلنا كنواب عندنا الف شكوى من وزارة قطاع الأعمال.