نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021 والحصول علي جائزة iphone 12 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في بوابة مصر الرقمية 2021، التي ارتفع عليها معدلات البحث بعد أعلان وزارة الاتصالات التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التي تتح للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية والتي علي راسها خدمات التموين مثل أصدار بطاقة جديدة أو بدل تألف أو إضافة أفراد جدد إلي بطاقة التموين، كما تتيح المنصة الإلكترونية الكثير من خدمات التوثيق واستقبال شكاوى المواطنين تتجاوز أعداد الخدمات التي توفرها المنصة للمواطنين اكثر من 34 خدمة، فيما أعلنت وزارة الاتصال بتقديم جائزة iphone 12 لاحد المتقدمين الذي تتوافر عليه شرط الوزارة.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية

أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن المنصة الإلكترونية مصر الرقمية تتيح للمواطنين 70 خدمة إلكترونية كما اكد علي إمكانية سداد كافة الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني فيما نوه أن الوزارة في طريقها إلي إنشاء التطبيق الإلكتروني علي الهواتف الذكية، يذكر أن الحكومة المصرية قد أطلقة مشروع مصر الرقمية من عدة اشهر.

خطوات التسجيل في مصر الرقمية

تتم ألية التقديم والتسجيل في منصة مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي الموقع الإلكتروني من خلال رابط مصر الرقمية. تسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة الشخصية. تسجيل رقم المصنع وهو الرقم المتواجد علي البطاقة الشخصية من اسفل. الضغط علي التالي. ثم اتباع الخطوات التالية لتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

طريقة الحصول علي iphone 12 عبر التسجيل في مصر الرقمية

اعلن نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد العطار أن أعداد التي تقدموا بالتسجيل عبر مصر الرقمية حتي هذه الساعة قارب علي 950 ألف شخص، وكشف أن المواطن رقم مليون في التسجيل سيمنح جائزة عبارة عن iphone 12 مقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



خدمات منصة مصر الرقمية

تفعيل بطاقات التموين والتي تشمل التالي:

إصدار بطاقة تموين جديدة. إصدار بطاقة تموين بدل فاقد. إصدار بطاقة تموين بدل تآلف. فحص اجتماعي. نقل بطاقة تموين من محافظة إلي اخري. طريقة اضافة مواليد جدد.

خدمات التوثيق والتي تشمل التالي:

تحرير توكيل عام قضايا. تحرير توكيل عام رسمي. تحرير توكيل للأمور الزوجية. تحرير اقرار رسمي.

بالإضافة إلي الخدمات الجديدة من خلال التسجيل في بوابة مصر الرقمية.