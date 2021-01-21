البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة مارمينا بشبرا

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم بشيخوخة صالحة القمص أخنوخ سمعان، كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بشبرا، بعد حياة مليئة بالاختبارات الروحية والرعوية إلى جانب اللمسات الإنسانية لكل من تعامل معه.





والأب الراحل يبلغ من العمر ما يقارب 83 سنة، حيث ولد يوم 1 مايو 1938، وسيم كاهنًا فى أواخر عهد المتنيح القديس البابا كيرلس السادس يوم 23 أكتوبر 1970، ونال رتبة القمصية يوم 14 نوفمبر 2007.

سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج منذ عدة سنوات وبقى بها، وكان يصلى كلما سمحت ظروفه بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بلوس أنجلوس.

قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء إلى الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ولمجمع كهنة القطاع، فى نياحة الأب الفاضل القمص أخنوخ سمعان، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.