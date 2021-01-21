فؤاد بدراوى: محمد عبد العليم داود لم يخطئ وفقا للدستور

جدة - نرمين السيد - علّق فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، على ما أثير حول واقعة إحالة النائب الوفدى محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية فى مجلس النواب، إلى مكتب مجلس النواب ثم إحالته إلى لجنة القيم والتى قررت إيقافه عن حضور الجلسات واللجان.





وأكد بدراوى أن داود لم يتجاوز ولم يخطئ بحسب ما جاء بالمادة 12 من الدستور ومواد اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تعطى العضو الأحقية فى إبداء الرأى داخل المجلس، ولا يحاسب عليه داخله أو خارجه طالما فى إطار اللوائح المنظمة للمجلس. وأشار بدراوى إلى أن التراشق الذى حدث بين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، هو أمر طبيعى وقد تكرر على مدار تاريخ البرلمان المصرى، كما أنه أمر صحى ويساهم فى إثراء العمل البرلمانى. وأكد بدراوى أن داود هو عضو بحزب الوفد منذ عام 1984، وخاض خمسة انتخابات حاملًا فيها شعار الوفد "الهلال الذى يحتضن الصليب"، كما أنه كان وكيلًا لمجلس النواب ممثلًا عن حزب الوفد فى انتخابات 2012.

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