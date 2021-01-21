الزراعة ومحافظة الوادى الجديد تفعلان مبادرة إنتاج الحرير الطبيعى

جدة - نرمين السيد - زار الفريق العلمى برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، وعضوية الدكتور أسامة غازى أستاذ الحرير بالمعهد، اليوم الخميس، ميدانية لمواقع زراعة شتلات التوت بواحتى الخارجة والداخلة ومتابعة أعمال إنشاء عنابر تربية ديدان الحرير وعنابر حل الشرانق طبقا للمواصفات العلمية السليمة، علاوة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبيةخلال الفترة من 17 حتى 21 يناير 2021 برعاية وزير الزراعة السيد القصير، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحضور الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة.





وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد، بأنه قد تم تدريب 230 شابًا وفتاة بالخارجة، و70 متدربًا بالداخلة وذلك على أساليب إنشاء مشاتل، وحقول التوت والعناية بها علاوة على طرق تربية الأعمار الصغيرة من ديدان الحرير التوتية، كمشروع استثمارى صغير لشباب الخريجين والطرق المختلفة لتربية الأعمار الكبيرة، ووسائل التعشيش المختلفة، وجمع محصول الشرانق وتجفيفها وطرق حل الشرانق لإنتاج الحرير الخام علاوة على المنتجات الجانبية لمشروع استزراع الحرير ومنها مستحضرات التجميل و الزينة.

يذكر أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم وتطوير الشق الزراعى لصناعة الحرير من جهة وتشجيع الشق الصناعى من جهة أخرى، كما تستهدف فى إطار خططها الطموحة إحياء صناعة الحرير وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة خصوصًا وأن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات والذى يعتبر المرجعية العلمية لهذا التخصص بمصر ويختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير، وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، كما تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد وصغار وكبار المستثمرين.

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