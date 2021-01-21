رئيس وزراء العراق: معركتنا ضد الإرهاب مستمرة.. ولا تهاون في محاربته

وجَّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باستنفار القوّات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك ميدانيًا.

وقال الكاظمي - خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والاستخبارية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم /الخميس/ - "إن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد، ولا تراجع في محاربته والنيل من بقاياه في كل شبر من أرض العراق".

وأشار الكاظمي إلى قيام قطعات الجيش العراقي ووحداته بتقديم الإسناد للقوات الأمنية الاخرى، واضطلاع الجيش بدوره في تهيئة الدعم الميداني والأمني، مشددا على ضرورة توحيد صفوف الشعب والجيش والشرطة العراقية، لحماية استحقاقات العراق وشعبه؛ وفي مقدمتها سعيه إلى انتخابات نزيهة وعادلة.

وكان مصدر أمني عراقي أعلن في وقت سابق اليوم أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.