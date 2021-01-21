وجَّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باستنفار القوّات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك ميدانيًا.
وقال الكاظمي - خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات الأمنية والاستخبارية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، اليوم /الخميس/ - "إن معركتنا ضد الإرهاب مستمرة وطويلة الأمد، ولا تراجع في محاربته والنيل من بقاياه في كل شبر من أرض العراق".
وأشار الكاظمي إلى قيام قطعات الجيش العراقي ووحداته بتقديم الإسناد للقوات الأمنية الاخرى، واضطلاع الجيش بدوره في تهيئة الدعم الميداني والأمني، مشددا على ضرورة توحيد صفوف الشعب والجيش والشرطة العراقية، لحماية استحقاقات العراق وشعبه؛ وفي مقدمتها سعيه إلى انتخابات نزيهة وعادلة.
وكان مصدر أمني عراقي أعلن في وقت سابق اليوم أن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء العراق: معركتنا ضد الإرهاب مستمرة.. ولا تهاون في محاربته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.